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04 июня 2026 в 18:35

Столкновение фуры и микроавтобуса унесло несколько жизней в регионе России

Три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом на трассе под Пермью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Три человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД в МАКСе. Днем в четверг на участке трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе грузовик Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где врезался в легкогрузовой автомобиль Fiat Ducato.

За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения. В результате аварии оба водителя, а также женщина-пассажир 1979 года рождения, находившаяся в Fiat Ducato, получили травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Пермском крае на трассе столкнулись грузовик и легковушка, жертвами стали четыре человека, из них двое детей. Авария случилась на 112-м километре дороги Р-243 при подъезде к Ижевску. Еще один несовершеннолетний пассажир легкового авто травмирован.

До этого три человека, в том числе ребенок, погибли при опрокидывании Lada Largus на крышу на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Кроме того, еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.

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микроавтобусы
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