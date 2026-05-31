Страшное ДТП унесло жизни взрослых и детей Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе в Пермском крае

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Пермском крае, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, ДТП произошло на 112-м километре трассы Р-243 на подъезде к Ижевску.

Еще один ребенок, находившийся в легковом автомобиле, получил травмы. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что три человека стали жертвами аварии в Лазаревском районе Сочи. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Аше. В результате столкновения погибли водитель легковушки и двое его пассажиров.

До этого три человека, в том числе ребенок, погибли при опрокидывании Lada Largus на крышу на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Кроме того, еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали.

Также сообщалось, что женщина-водитель и пятеро несовершеннолетних детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе Волгоградской области.