Судебное решение по Euroclear открыло новый спор в ЕС Bloomberg: ЕС ищет варианты поддержки Euroclear после решения суда о взыскании

Страны Евросоюза начали рассматривать варианты поддержки Euroclear после решения Арбитражного суда Москвы, передает Bloomberg. Как отмечается в публикации, речь идет о крупнейшем депозитарии Европы.

По данным издания, в ЕС находится на начальном этапе анализ возможных мер помощи компании. Поводом для обсуждения стало постановление о взыскании около €200 млрд (около 16,6 трлн рублей) в пользу Центрального банка России.

Ранее представитель бельгийского депозитария Сергей Савельев сообщил, что арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear Bank о взыскании €200 млрд убытков. Кредитная организация намерена оспорить это решение, добавил он.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») к бельгийскому Euroclear Bank на сумму около 32 млрд рублей. Требования истца изначально составляли 34,4 млрд.

До этого бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.