Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:41

Орбан: ЕС переходит Рубикон в вопросе заморозки активов России

Орбан: заморозка российских активов нанесет ЕС серьезный вред

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своей публикации в соцсети X он также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым государства — члены ЕС до сих пор голосовали каждые шесть месяцев и принимали единогласное решение, — написал Орбан.

Накануне Венгрия отказалась участвовать в выездном заседании Совета министров стран Евросоюза во Львове. Министр республики по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что Будапешт не намерен поддерживать «политическое шоу».

Ранее послы европейских стран начали письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов, сообщили в датском председательстве в Совете ЕС. Сейчас блокировка средств РФ осуществляется раз в полгода.

Виктор Орбан
активы
инвестиции
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Британец сломал палец и пришел в изумление от травмпункта в России
Стало известно, сколько россиян запасаются на «черный день»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.