Орбан: ЕС переходит Рубикон в вопросе заморозки активов России

Планы Совета ЕС по бессрочной заморозке активов России нанесут Европейскому союзу серьезный вред, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В своей публикации в соцсети X он также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом голосования являются замороженные российские активы, по которым государства — члены ЕС до сих пор голосовали каждые шесть месяцев и принимали единогласное решение, — написал Орбан.

Накануне Венгрия отказалась участвовать в выездном заседании Совета министров стран Евросоюза во Львове. Министр республики по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что Будапешт не намерен поддерживать «политическое шоу».

Ранее послы европейских стран начали письменную процедуру «долгосрочного замораживания» российских активов, сообщили в датском председательстве в Совете ЕС. Сейчас блокировка средств РФ осуществляется раз в полгода.