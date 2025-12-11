«Чтобы бойня продолжалась»: генсек НАТО выступил с предложением к Путину Рютте потребовал проверить Путина на желание прекратить кризис на Украине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал устроить «проверку» президенту России Владимиру Путину на желание закончить украинский кризис, передает The Guardian. Он также потребовал от Запада усилить давление на Москву.

Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась, — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО подчеркнул, что Европейские страны должны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». По его словам, речь шла о якобы возможности нападения России на ЕС.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Европейского союза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении России. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет и о грабежах — в частности, о попытках использовать активы России.

До этого сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США шокировала Европу. В частности, страны ЕС были представлены в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию.