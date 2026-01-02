Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года

2 января традиционно воспринимается как мирный и спокойный день начала нового года, когда люди возвращаются к размеренному ритму после празднования. Но календарь вторых январских суток богат событиями, памятными датами и редкими торжествами. Чтобы понять, какой сегодня день, расскажем про основные праздники, исторические события и церковные даты.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вы хотите узнать, какие праздники отмечают 2 января, то этот день приятно удивляет разнообразием тем и направлений. Он охватывает культурные, профессиональные, литературные и социальные события разных стран.

Одним из самых необычных международных праздников считается День научной фантастики. Это дата, посвященная писателям, сценаристам, иллюстраторам и всем поклонникам жанра, который неоднократно вдохновлял ученых на реальные открытия. В этот день принято перечитывать любимые произведения, обсуждать идеи будущего и фантастические миры.

В Черногории 2 января отмечают Куриное Рождество — традицию, связанную с сельским укладом и давними семейными обычаями. Хотя праздник мало известен за пределами страны, он привлекает внимание своей необычностью и атмосферой домашнего тепла.

Еще один значимый международный день — Всемирный день интроверта. Это событие посвящено людям, которым комфортнее находиться в спокойной обстановке, работать в одиночку и бережно распоряжаться своим энергоресурсом. Этот праздник напоминает о важности личных границ и внутренней гармонии.

Также 2 января отмечается День личного тренера — торжество всех, кто помогает другим становиться здоровее, сильнее и увереннее. В оздоровительных центрах и спортивных клубах в этот день часто проходят открытые тренировки и консультации.

Все эти даты помогают лучше понять, что отмечают сегодня в России, а также дают представление о том, что отмечают сегодня в мире в начале нового года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

Многие интересуются, какие существуют необычные праздники в мире, и 2 января — один из рекордсменов по их количеству. Некоторые из них носят гастрономический и бытовой характер, другие напоминают о важности комфорта и вдохновения.

Среди самых ярких стоит выделить День шведского стола. Он посвящен знаменитому формату сервировки, при котором каждый выбирает подходящие блюда. Идея свободы выбора и разнообразия делает этот праздник любимым в ресторанах и гостиницах.

Не менее аппетитным выглядит День профитролей. Эти воздушные десерты давно стали украшением праздничных столов, а кулинары любят экспериментировать с начинками и оформлением.

Для любителей уюта существует День мягких подушек — легкий и домашний праздник, который призывает уделять внимание комфорту, отдыху и уютной атмосфере.

В ряду гастрономических событий выделяется День швейцарского сыра, который почитается во многих странах. Сыры из Швейцарии давно стали эталоном качества, и в этот день устраиваются дегустации, ярмарки и тематические встречи.

Также 2 января считают Днем мотивации и вдохновения. Он напоминает, что начало года — лучшее время для осмысления планов, новых целей и уверенного движения вперед.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Важная часть календаря — религиозный праздник и церковные события. Тем, кто интересуется, какой отмечается церковный праздник сегодня, стоит обратить внимание на несколько значимых дат.

2 января чествуют Новодворскую икону Божией Матери — образ, почитаемый за помощь в укреплении веры, примирении и защите семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также сегодня вспоминают святого праведного Иоанна Кронштадтского, одного из самых почитаемых подвижников русского православия. Он прославился служением людям, делами милосердия и духовным наставничеством.

Церковь чтит и священномученика Игнатия Богоносца, оставившего глубокий след в истории христианства.

Кроме того, 2 января начинается предпразднество Рождества Христова, когда верующие готовятся к одному из главных событий года, участвуют в богослужениях и духовных размышлениях.

Эти даты помогают понять духовную составляющую того, какой сегодня день в России с точки зрения традиций и веры.

Памятные даты и события: что произошло 2 января в разные годы?

Многие историки и просто любители фактов задаются вопросом: какие исторические события сегодня связаны с 2 января? Хронология действительно насыщена.

В 1703 году увидел свет первый номер печатной газеты «Ведомости», положивший начало российской периодике.

В 1839 году Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны, что стало важной вехой в развитии фотографического искусства.

В Москве в 1910 году впервые провели соревнования среди летающих авиамоделей — уникальное событие для технического прогресса того времени.

В 1916 году основано Русское Ботаническое общество — ключевая организация, сыгравшая важную роль в развитии науки.

В 1921 году открыли все залы картинной галереи Эрмитажа после масштабных реставрационных работ.

В 1947 году была образована Сахалинская область, выделенная из состава Хабаровского края.

В 1959 году состоялся успешный запуск автоматической станции «Луна-1», ставшей первым шагом к межпланетным исследованиям.

В 1992 году произошла либерализация цен, ставшая отправной точкой масштабных экономических реформ.

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Кто родился и кто умер 2 января?

Чтобы завершить обзор, важно вспомнить, какие значимые личности появились на свет и ушли из жизни в этот день.

Родились:

Юрий Григорович (1927) — выдающийся балетмейстер и Герой социалистического труда.

Александр Тихонов (1947) — легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион.

Сергей Жигунов (1963) — актер, режиссер и продюсер, заслуженный артист России.

Умерли:

Гавриил Шульц (1984) — известный художник, скульптор и искусствовед.

Илья Мазурук (1989) — полярный летчик, Герой Советского Союза.

Борис Вяткин (1994) — артист цирка, клоун, заслуженный артист РСФСР.

Этот обзор помогает понять, какой сегодня праздник, какие памятные события вошли в историю и какие культурные традиции связаны со вторым днем января. Благодаря этому каждый сможет осознать, насколько насыщенным может быть обычный зимний день.