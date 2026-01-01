Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 23:33

«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине

Эпископос счел ложь об отказе России от переговоров по Украине циничной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Противники мирного урегулирования по Украине пытаются убедить США в необходимости воздействовать на российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. По его словам, это говорит об их бесстыдстве и цинизме.

В этом, «даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», написал аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский объявили персональный состав рабочих групп, которые будут заниматься вопросами урегулирования ситуации в Киеве. Американская группа, по словам хозяина Белого дома, будет взаимодействовать и с Россией.

Также газета The Wall Street Journal сообщила, что восстановление экономических связей с Россией рассматривается влиятельными американскими политиками и бизнесменами как ключ к стабилизации отношений Москвы с Европой. Такое мнение разделяют, в частности, зять президента США Джаред Кушнер и Уиткофф.

США
Владимир Путин
переговоры
Украина
