«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине Эпископос счел ложь об отказе России от переговоров по Украине циничной

Противники мирного урегулирования по Украине пытаются убедить США в необходимости воздействовать на российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. По его словам, это говорит об их бесстыдстве и цинизме.

В этом, «даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», написал аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский объявили персональный состав рабочих групп, которые будут заниматься вопросами урегулирования ситуации в Киеве. Американская группа, по словам хозяина Белого дома, будет взаимодействовать и с Россией.

Также газета The Wall Street Journal сообщила, что восстановление экономических связей с Россией рассматривается влиятельными американскими политиками и бизнесменами как ключ к стабилизации отношений Москвы с Европой. Такое мнение разделяют, в частности, зять президента США Джаред Кушнер и Уиткофф.