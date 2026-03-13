Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:04

«Замечательная встреча: в МХАТ рассказали о первом знакомстве с Безруковым

Безруков впервые встретился с труппой МХАТ после назначения на должность худрука

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Сергей Безруков впервые встретился с коллективом МХАТ имени Горького после назначения на пост художественного руководителя, сообщил РИА Новости режиссер театра Михаил Кабанов. По его словам, встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере.

Как рассказал Кабанов, Безруков поделился с труппой своими мыслями и планами, однако конкретных оценок и кадровых решений пока не принималось. Режиссер объяснил, что его коллега только начинает знакомиться с коллективом.

Я присутствовал на этой встрече. Замечательная встреча, Сергей Витальевич много хорошего, теплого сказал. Об оценках труппы пока рано говорить. Он будет знакомиться со всеми, — поделился Кабанов.

Ранее Сергей Безруков поделился планами пригласить молодых актеров из труппы МХАТа имени Горького в проект «Фабрика Станиславского». Он подчеркнул, что обрадовался большому количеству молодежи. Свое назначение в театр Безруков назвал большой ответственностью.

МХАТ
артисты
актеры
режиссеры
театры
Сергей Безруков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог ответил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей
Генсек ООН выдвинул жесткое требование к Израилю и «Хезболле»
В «Яндексе» ответили на вопрос о взломе «Алисы»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.