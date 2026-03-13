«Замечательная встреча: в МХАТ рассказали о первом знакомстве с Безруковым

Народный артист России Сергей Безруков впервые встретился с коллективом МХАТ имени Горького после назначения на пост художественного руководителя, сообщил РИА Новости режиссер театра Михаил Кабанов. По его словам, встреча прошла в теплой и доброжелательной атмосфере.

Как рассказал Кабанов, Безруков поделился с труппой своими мыслями и планами, однако конкретных оценок и кадровых решений пока не принималось. Режиссер объяснил, что его коллега только начинает знакомиться с коллективом.

Я присутствовал на этой встрече. Замечательная встреча, Сергей Витальевич много хорошего, теплого сказал. Об оценках труппы пока рано говорить. Он будет знакомиться со всеми, — поделился Кабанов.

Ранее Сергей Безруков поделился планами пригласить молодых актеров из труппы МХАТа имени Горького в проект «Фабрика Станиславского». Он подчеркнул, что обрадовался большому количеству молодежи. Свое назначение в театр Безруков назвал большой ответственностью.