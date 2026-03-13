Насмешки Кологривого, роман с Акиньшиной, дочь в США: как живет Козловский

Заслуженный артист России Данила Козловский после возвращения на экраны возобновил съемки в кино и гастрольную деятельность. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, зачем он регулярно летает в США?

Чем известен Козловский

Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве, учился в Кронштадтском морском кадетском корпусе, однако профессии военного предпочел карьеру артиста и окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Козловский дебютировал в кино в 1999 году в роли хулигана-шестиклассника Дениса Селиверстова в сериале «Простые истины». В 2014 году состоялся голливудский дебют артиста в картине Марка Уотерса «Академия вампиров». На настоящий момент в фильмографии артиста порядка 70 работ. Свои наиболее известные роли он сыграл в лентах «Легенда № 17», «Духless», «Викинг», «Карамора», «Надвое».

Зачем Козловский регулярно летает в США

У Данилы Козловского есть дочь Ода-Валентина от режиссера Ольги Зуевой. Девочка родилась в 2020 году в Нью-Йорке, живет вместе с матерью в США. В Штаты артист летает ради общения с наследницей, объяснил его брат Иван. По его словам, ни о какой эмиграции артист не помышлял.

У Козловского есть только российское гражданство.

«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США», — отмечал актер.

Что известно о романе Козловского и Акиньшиной

На протяжении нескольких лет в прессе ходят слухи о романтических отношениях Данилы Козловского и его коллеги Оксаны Акиньшиной, однако артисты никогда не комментировали их.

Telegram-канал «Самые сливки» пишет, что Козловский оставил Зуеву вскоре после рождения дочери ради Акиньшиной.

В октябре прошлого года Акиньшина опубликовала совместное фото с Козловским с отдыха. По мнению журналиста Алены Жигаловой, таким образом пара подтвердила романтические отношения.

Оксана Акиньшина, Данила Козловский Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«После возвращения Данилы Козловского в Россию Оксана Акиньшина перестала скрывать отношения с актером. Слухи об их романе ходят уже пять лет», — написала она в авторском Telegram-канале.

Почему Козловский брал паузу в карьере после начала СВО

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский в соцсетях назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». В соцсетях он заявил, что любит Россию всем сердцем и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата».

После того как артист высказал свое мнение об СВО, его стали активно критиковать. В ответ на это он решил взять паузу в своей карьере.

В 2023 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проверить актера на предмет финансирования Вооруженных сил Украины из-за дружбы с режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Позднее Козловский подал иск о защите чести и достоинства в отношении Бородина. Пресненский суд Москвы поддержал актера, признав опубликованные ответчиком сведения порочащими и не соответствующими действительности.

Что известно о насмешках Кологривого над Козловским

Актер Никита Кологривый, получив популярность после съемок в сериале «Слово пацана», высмеял профессиональные навыки Козловского. В частности, он раскритиковал его игру в «Духless».

«Ну вот „Духless“... Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в „Роллс-Ройс“, скажи ему разговаривать вот таким голосом, полушепотом, немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — сказал он.

Никита Кологривый Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Козловский

Данила Козловский в прошлом году возобновил карьеру в России. В феврале с ним состоялась премьера фильма «Уволить Жору». Также актер снимается в лентах «НиктоКакТы», «Первая ракетка» и «Шум времени».

Помимо работы в кино, Козловский возобновил театральную деятельность. Он участвует в постановках театра им. Ермоловой и гастролирует с авторским спектаклем «Фрэнк».

В феврале артист в очередной раз посетил Америку, чтобы отпраздновать шестилетие дочери. Во время поездки Козловский опубликовал совместные фото с наследницей. На снимках ракурс был подобран так, чтобы не было видно ее лица.

