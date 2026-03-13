Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 17:19

В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба

Президент Финляндии исключил появление ядерного оружия в стране

Александр Стубб Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время и не планирует становиться ядерной державой, заявил президент страны Александр Стубб в интервью Yle. При этом он подчеркнул, что Хельсинки сохраняет за собой суверенное право принимать решения по данному вопросу.

Глава государства отметил, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на ее территории. Однако как член НАТО страна не должна иметь каких-либо ограничений, поскольку сдерживание Альянса включает в себя вооруженные силы, ракеты и ядерное оружие, пояснил Стубб. При этом президент Финляндии заявил, что Россия в настоящее время не представляет непосредственной военной угрозы для его страны.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

Финляндия
Александр Стубб
ядерное оружие
вооружения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.