В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба

Финляндия не нуждается в ядерном оружии в мирное время и не планирует становиться ядерной державой, заявил президент страны Александр Стубб в интервью Yle. При этом он подчеркнул, что Хельсинки сохраняет за собой суверенное право принимать решения по данному вопросу.

Глава государства отметил, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на ее территории. Однако как член НАТО страна не должна иметь каких-либо ограничений, поскольку сдерживание Альянса включает в себя вооруженные силы, ракеты и ядерное оружие, пояснил Стубб. При этом президент Финляндии заявил, что Россия в настоящее время не представляет непосредственной военной угрозы для его страны.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.