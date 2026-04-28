На Западе предсказали праздник на Украине после ухода Зеленского Профессор Диесен: украинцы будут праздновать уход Зеленского с поста президента

Украинцы будут праздновать день, когда Владимир Зеленский покинет пост президента страны, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен у себя в X. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой руководителя Украины назвали «новым главой свободного мира». По словам профессора, Зеленский отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов и провел чистку в СМИ.

Новый «лидер свободного мира» <…> ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну, — написал Диесен.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство украинцев не принимают участие в соцопросах, так как боятся, что их отправят на фронт. По ее словам, позиция граждан расходится с официальным курсом государства — большинство готовы пойти на компромиссы с РФ.

Прежде Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Она уточнила, что все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира.