27 апреля 2026 в 18:20

«Люди боятся»: экс-соратница Зеленского раскрыла правду об украинцах

Мендель: украинцы не принимают участие в опросах из-за страха

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Большинство украинцев не принимают участие в соцопросах, написала в Х бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, позиция граждан расходится с официальным курсом государства — большинство готовы пойти на компромиссы с Россией.

Только около 10% граждан Украины принимают участие в опросах общественного мнения. Почему? Потому что, когда мнение отличается от официальной линии, люди боятся, что их отправят на фронт, бросят в тюрьму, они боятся уголовных дел, возбужденных ради установления истины, — написала Мендель.

По ее словам, «молчаливое большинство» среди граждан считает украинского лидера диктатором, удерживающимся за счет Запада. Однако провластная пропаганда изображает всех украинцев «патриотами», безоговорочно доверяющими Зеленскому, резюмировала политик.

Ранее Юлия Мендель заявляла, что на улицах Украины из-за мобилизации царит ужас. Все, кого она знает, согласились бы на компромисс с Россией, чтобы как можно скорее добиться мира.

Кроме того, депутат Рады Роман Костенко рассказал, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры.

