В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A Великобритания может отказаться от закупки F-35A из-за нехватки денег

Правительство Великобритании может отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12, из-за нехватки бюджетных средств, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что министры и высокопоставленные офицеры работали над этим вопросом в течение выходных и все понимают трудность ситуации.

По данным издания, военачальники делают все возможное, чтобы добиться закупки истребителей, и предлагают разные варианты, однако теперь это стало политическим, а не военным вопросом. Существует вариант, при котором Британия не откажется от самолетов, а просто отсрочит их покупку.

Окончательное решение должно быть принято до публикации оборонного инвестиционного плана в ближайшие дни. Министр обороны Джон Хили активно спорит по этому вопросу с главой Минфина Рейчел Ривс. Ради реализации дорогостоящих военных проектов правительство намерено сократить бюджеты Минтранса и Минэнерго.

Ранее сообщалось, что все боевые атомные подводные лодки Великобритании выведены из эксплуатации и находятся в порту на техническом обслуживании. Пять подводных лодок класса Astute ожидают ремонта, а шестая, недавно поступившая на службу, еще не готова к выполнению боевых задач.