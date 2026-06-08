Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 17:34

В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A

Великобритания может отказаться от закупки F-35A из-за нехватки денег

F-35A Lightning II F-35A Lightning II Фото: Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Великобритании может отказаться от закупки истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12, из-за нехватки бюджетных средств, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что министры и высокопоставленные офицеры работали над этим вопросом в течение выходных и все понимают трудность ситуации.

По данным издания, военачальники делают все возможное, чтобы добиться закупки истребителей, и предлагают разные варианты, однако теперь это стало политическим, а не военным вопросом. Существует вариант, при котором Британия не откажется от самолетов, а просто отсрочит их покупку.

Окончательное решение должно быть принято до публикации оборонного инвестиционного плана в ближайшие дни. Министр обороны Джон Хили активно спорит по этому вопросу с главой Минфина Рейчел Ривс. Ради реализации дорогостоящих военных проектов правительство намерено сократить бюджеты Минтранса и Минэнерго.

Ранее сообщалось, что все боевые атомные подводные лодки Великобритании выведены из эксплуатации и находятся в порту на техническом обслуживании. Пять подводных лодок класса Astute ожидают ремонта, а шестая, недавно поступившая на службу, еще не готова к выполнению боевых задач.

Европа
Великобритания
оборона
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Володин дал думским комитетам поручения по итогам ПМЭФ
На Украине возбудили дело из-за издевательств над сотрудником ТЦК в СИЗО
Пожар охватил текстильный склад в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.