Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери В Китае мальчика засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери

В китайской провинции Хэбэй 11-летнего мальчика затянуло в сливное отверстие бассейна фитнес-клуба, сообщает Mothership. Трагедия произошла в городе Гаобэйдянь. Во время купания его руку засосало в слив на глубине 80 сантиметров. Мальчика прижало ко дну, а его голова оказалась под водой. По данным источника, в бассейне не было спасателей, а единственная сотрудница не следила за посетителями.

Спустя примерно три минуты тонущего ребенка заметил другой мальчик и позвал на помощь. Мать пострадавшего вместе с тренером по плаванию попытались вытащить его, однако работающий насос не позволил этого сделать. Тогда тренер отключил оборудование, и только тогда мальчика удалось освободить.

Ребенка доставили в больницу, где врачи более часа пытались спасти ему жизнь, однако он умер. Отец погибшего обратился в полицию с заявлением на фитнес-клуб. Правоохранители возбудили уголовное дело и закрыли заведение на время расследования.

Ранее пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.