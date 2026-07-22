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22 июля 2026 в 20:15

Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери

В Китае мальчика засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В китайской провинции Хэбэй 11-летнего мальчика затянуло в сливное отверстие бассейна фитнес-клуба, сообщает Mothership. Трагедия произошла в городе Гаобэйдянь. Во время купания его руку засосало в слив на глубине 80 сантиметров. Мальчика прижало ко дну, а его голова оказалась под водой. По данным источника, в бассейне не было спасателей, а единственная сотрудница не следила за посетителями.

Спустя примерно три минуты тонущего ребенка заметил другой мальчик и позвал на помощь. Мать пострадавшего вместе с тренером по плаванию попытались вытащить его, однако работающий насос не позволил этого сделать. Тогда тренер отключил оборудование, и только тогда мальчика удалось освободить.

Ребенка доставили в больницу, где врачи более часа пытались спасти ему жизнь, однако он умер. Отец погибшего обратился в полицию с заявлением на фитнес-клуб. Правоохранители возбудили уголовное дело и закрыли заведение на время расследования.

Ранее пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.

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Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери
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