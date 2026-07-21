Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 11:09

Пять человек утонули при попытке вытащить мужчину из воды

Пять человек погибли в Огайо, пытаясь вытащить мужчину из реки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото, сообщает The Guardian. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.

Как рассказал шериф округа Делавэр Джеффри Балцер, проезжавший мимо автомобилист связался с экстренными службами. Он заметил испуганного ребенка из этой компании, который выбежал на дорогу в поисках помощи. Двух женщин удалось достать из воды живыми, однако позже они умерли в больнице. Тела троих мужчин спасатели обнаружили в реке на следующий день.

По данным Геологической службы США, в день происшествия уровень воды в реке был значительно выше обычного. Помимо этого, расход воды достигал около 10 кубических метров в секунду, что более чем в четыре раза превышало показатель предыдущих трех дней и более чем вдвое — среднее значение.

Ранее в Приморье 20-летний россиянин во время купания попал в сильный поток воды, который начал уносить его от берега. Отец молодого человека попытался спасти сына, но самостоятельно вытащить его не смог. Однако отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.

США
Огайо
утопленники
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух российских машинистов осудят за хищение 33 тонн топлива
Мостовой объяснил провал сборных Германии и Бразилии на ЧМ-2026
Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу
В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке
На Крымском мосту возникла масштабная пробка
У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на заболевания
Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.