Пять человек утонули при попытке вытащить мужчину из воды

Пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото, сообщает The Guardian. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.

Как рассказал шериф округа Делавэр Джеффри Балцер, проезжавший мимо автомобилист связался с экстренными службами. Он заметил испуганного ребенка из этой компании, который выбежал на дорогу в поисках помощи. Двух женщин удалось достать из воды живыми, однако позже они умерли в больнице. Тела троих мужчин спасатели обнаружили в реке на следующий день.

По данным Геологической службы США, в день происшествия уровень воды в реке был значительно выше обычного. Помимо этого, расход воды достигал около 10 кубических метров в секунду, что более чем в четыре раза превышало показатель предыдущих трех дней и более чем вдвое — среднее значение.

Ранее в Приморье 20-летний россиянин во время купания попал в сильный поток воды, который начал уносить его от берега. Отец молодого человека попытался спасти сына, но самостоятельно вытащить его не смог. Однако отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.