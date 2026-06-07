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07 июня 2026 в 05:45

На фестивале в Огайо были ранены более 10 человек

Полиция Огайо: двое стрелков на фестивале в Толедо ранили 12 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Толедо, штат Огайо, в результате стрельбы рядом с фестивалем Old West End пострадали 12 человек, уточнили власти города. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сообщает полиция Толедо. Мэр города Уэйд Капсукевич выразил надежду, что все пострадавшие выживут.

Заместитель начальника полицейского управления Джозеф Хеффернан на пресс-конференции подтвердил, что стрелявших было двое, и они, вероятно, стреляли друг в друга. Однако на данный момент никого не задержали. Полиция уклонилась от вопросов о том, есть ли у них конкретные лица, представляющие интерес для следствия.

Фестиваль Old West End — это ежегодное двухдневное мероприятие, проходящее в историческом районе города, известном своими викторианскими домами. Планировалось, что празднование начнется с парада и будет сопровождаться живой музыкой и продуктовыми ярмарками.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд, штат Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Отмечается, что трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.

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