На фестивале в Огайо были ранены более 10 человек

На фестивале в Огайо были ранены более 10 человек Полиция Огайо: двое стрелков на фестивале в Толедо ранили 12 человек

В Толедо, штат Огайо, в результате стрельбы рядом с фестивалем Old West End пострадали 12 человек, уточнили власти города. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сообщает полиция Толедо. Мэр города Уэйд Капсукевич выразил надежду, что все пострадавшие выживут.

Заместитель начальника полицейского управления Джозеф Хеффернан на пресс-конференции подтвердил, что стрелявших было двое, и они, вероятно, стреляли друг в друга. Однако на данный момент никого не задержали. Полиция уклонилась от вопросов о том, есть ли у них конкретные лица, представляющие интерес для следствия.

Фестиваль Old West End — это ежегодное двухдневное мероприятие, проходящее в историческом районе города, известном своими викторианскими домами. Планировалось, что празднование начнется с парада и будет сопровождаться живой музыкой и продуктовыми ярмарками.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд, штат Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Отмечается, что трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.