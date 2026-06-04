Выпускной вечер обернулся кровавой бойней с погибшим и ранеными Один человек погиб и трое пострадали при стрельбе на школьном выпускном в США

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд, штат Калифорния, передает телеканал CBS. По словам источника, стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера.

Отмечается, что трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются. Сотрудники правоохранительных органов ищут человека, предположительно открывшего стрельбу. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Маскатин американского штата Айова мужчина застрелил шестерых членов своей семьи из-за возникших с ними разногласий. По данным полиции, четыре человека были убиты в одном доме, еще двое — в двух других местах.

До этого стало известно, что полиция застрелила мужчину, ранившего двух человек ножом в пригороде Парижа. Согласно сведениям правоохранителей, конфликт в коммуне Бобиньи начался с жилищного спора.