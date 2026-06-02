02 июня 2026 в 12:03

Семейный конфликт обернулся бойней и унес жизни шестерых человек

Семейный конфликт обернулся бойней и унес жизни шестерых человек


В городе Маскатин американского штата Айова мужчина застрелил шестерых членов своей семьи из-за разногласий с ними, сообщает телеканал ABC. По данным полиции, четыре человека были убиты в одном доме, еще двое — в двух других местах.

Подозреваемым оказался 52-летний Райан Уиллис Макфарлэнд. Правоохранители обнаружили его тело на лесной тропе около реки Миссисипи.

В марте 2026 года в результате стрельбы на концерте в городе Цинциннати пострадали как минимум девять человек. Огонь по людям открыли неизвестные.

Также ранее сообщалось, что в результате стрельбы на катке в городе Потакет (штат Род-Айленд, США) погибли три человека, еще трое находились в критическом состоянии. Инцидент произошел во время школьного хоккейного матча. По предварительной версии полиции, стрельба могла произойти на фоне семейного конфликта.

В Южной Каролине суд оправдал владельца магазина, которого обвиняли в убийстве 14-летнего подростка, якобы мужчина открыл огонь, защищая своего сына.

