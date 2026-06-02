02 июня 2026 в 11:34

В США нашли тело одной из таинственно пропавших ученых-ядерщиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Карсонском национальном лесу штата Нью-Мексико в США обнаружено тело одной из ранее пропавших 11 ученых Мелиссы Касиас, сообщила в соцсетях местная полиция. Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года, она работала в Национальной лаборатории Лос-Аламоса над разработками в области ядерного оружия.

Касиас отвезла мужа на работу и вернулась домой, сославшись на забытый пропуск. Дома она оставила личный и рабочий телефоны, с которых были удалены все данные и сброшены настройки. Касиас работала в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико, участвовала в разработках в области ядерного оружия и считалась специалистом в этой области.

Турист обнаружил человеческие останки <…> в Карсонском национальном лесу <…>. Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас, — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Альбукерке пропал генерал-майор ВВС США в отставке и эксперт по НЛО Уильям Нил Маккасланд. Он мог располагать чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США, а также данными об исследованиях НЛО.

