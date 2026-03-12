В США развернули масштабные поиски из-за пропажи эксперта по НЛО

В США развернули масштабные поиски из-за пропажи эксперта по НЛО NYP: следователи связались с 600 людьми из-за пропажи эксперта по НЛО в США

Американские правоохранители запросили записи домашних камер у более 600 домовладельцев после пропажи генерал-майора Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке и эксперта по НЛО Уильяма Нила Маккасланда, сообщил журнал The New York Post (NYT). Инцидент произошел в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Журналист-расследователь Росс Коултхарта утверждал, что Маккасланд располагал крайне чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США. Также эксперт мог обладать данными о возможном исследовании НЛО.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО. Сайт The Black Vault лишился 3,8 млн секретных файлов. По информации источника, уничтожение данных произошло после заявления президента США Дональда Трампа о планах обнародовать документы, связанные с НЛО. Причины случившегося не раскрывались.

До этого стало известно, что Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями,. Эксперты называют анонсированное заявление «самым важным в истории человечества».