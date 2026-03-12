Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе Житель Люберец по ошибке купил ядовитое растение и отравился им

Житель Люберец едва не лишился жизни, купив в ларьке ядовитую траву вместо черемши, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина по имени Александр решил употребить приобретенное растение в пищу, добавив его в суп и съев немного в сыром виде.

Спустя короткое время у пострадавшего онемел язык, а во рту и пищеводе появились сильные болевые ощущения. Самостоятельно изучив симптомы в Интернете, Александр понял, что вместо полезной черемши съел ядовитую черемицу, внешне очень на нее похожую.

Мужчина незамедлительно приступил к промыванию желудка и вызвал бригаду скорой помощи, действия которой позже получили положительную оценку медиков. На данный момент состояние мужчины стабилизировалось, и его жизни больше ничего не угрожает.

