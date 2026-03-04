Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:32

Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Краснодаре против 15-летнего сына священника прекратили уголовное разбирательство. Молодого человека подозревали в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Пострадавшая была вынуждена сменить регион проживания, но и там ее продолжили травить. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Познакомились в чате

12-летняя Софья (имена изменены) познакомилась с 15-летним Давидом прошлой весной в Telegram-чате, когда еще проживала в Краснодаре. После переписки подростки договорились о встрече. А в конце апреля они увиделись лично, и к вечеру Давид позвал девочку зайти в подъезд погреться.

На 16-м этаже, по словам Софьи, парень начал домогательства: ударил девочку в живот, схватил за волосы и принудил к оральному сексу. Все происходящее он снимал на телефон. Спустя два дня Давид вновь позвал девочку в подъезд, схватил за шею и повторно надругался.

Слил видео в Сеть

Софья молчала, но через неделю родителей вызвали в школу: Давид слил видео с унижением девочки в местные Telegram-чаты. Ролик мгновенно разошелся среди подростков.

По словам родителей, администрация краснодарской школы уговаривала забрать документы — скандал мог навредить репутации учебного заведения. Но 20 мая 2025 года семья обратилась в правоохранительные органы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С юридической точки зрения в действиях Давида усматривались признаки принуждения несовершеннолетней к действиям сексуального характера, изготовления порнографии с ее участием и распространения. Однако дело не возбудили: подозреваемый — тоже несовершеннолетний.

В разговоре с порталом «Пост-» родители Софьи заявили, что во время следствия отец Давида — настоятель и директор армянской церковной школы в Краснодаре — предлагал деньги, чтобы замять дело. Семья отказалась.

Тем не менее из материалов исчезли формулировки о причинении физической боли пострадавшей. Это позволило вывести дело из-под статьи о насилии, ответственность по которой наступает с 14 лет. Родителям прислали отказ в возбуждении уголовного дела.

«Мало ли что он говорит? Это очень серьезное обвинение, Бог есть на свете, и все четко знают, что это полностью бред», — ответил на запрос издания отец подростка. Представить свою версию событий он отказался.

Переезд не спас

Семья Софьи переехала из Краснодара в подмосковные Люберцы. Девочке диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, что подтверждается медицинскими заключениями.

В новой гимназии девочка проучилась всего лишь месяц — до того как видео с изнасилованием каким-то образом нашли уже новые одноклассники. Травля и издевательства не прекратились — напротив, стали еще жестче.

