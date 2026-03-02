«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад

Москвичка Елена Дружинина рассказала в интервью Иде Галич, как на протяжении долгого времени пытается спастись от преследователя. Назойливый ухажер сначала заваливал избранницу подарками, но позже превратил ее жизнь в ад.

«Не мой типаж»

Елена познакомилась с Евгением в мае 2024 года на премиальном продуктовом рынке «Рублевский привоз» в Подмосковье. Вместе с подругой девушка заняла столик в кафе. Вскоре после трапезы к ним подошел официант и сказал, что другой клиент хотел бы оплатить их счет.

«Я сказала, что не надо [этого делать], и попросила принести счет. Официант приносит счет, а там номер телефона. Я не видела, кто это. Но я написала СМС и поблагодарила. И завязалась переписка», — рассказывает Елена.

Три дня девушка переписывалась с навязчивым поклонником вслепую, а затем позвонила ему по видеосвязи.

«И я понимаю, что это вообще не мой типаж мужчины. Я деликатно пыталась этот разговор закончить. <...> Но начинаются эти цветы, он зовет на встречу. Я соглашаюсь», — делится девушка.

Прихожая Елены была завалена огромными букетами роз. Евгений задаривал возлюбленную, но параллельно продолжал лгать ей о себе. В том числе он солгал девушке о своем возрасте — сказал, что ему 27 лет, хотя ему был 21 год. Елене на тот момент был 31 год.

«Он выглядел старше. Не только внешне. Он действительно интересный и умный. Но это было очень навязчиво. И я тогда это говорила. Ты приходишь домой — и эти тысячи роз… Их надо подрезать же. У меня руки в крови были. Цветы на каждом шагу, и ты всем этим дышишь. У меня собака стала кашлять в какой-то момент. Но он не слышал моих просьб», — вспоминает Елена.

Девушка сетует на то, что назойливый поклонник был тем самым мужчиной из девичьих мечт, который добивается своей женщины.

«То есть он действительно галантный и такой, как парень из книжек, которые мы читали в детстве», — объясняет Елена.

Ложный недоброжелатель

В середине июня на телефон Елены начали приходить сообщения с неизвестных аккаунтов с угрозами. Первое из них гласило: «Если ты не прекратишь сидеть на двух стульях, мы тебе поможем». Елена в тот момент находилась в отпуске с родителями в Турции.

«Мне никто не может такое написать, и у меня нет врагов. И, конечно, кому я отправляю это сообщение? Своему защитнику. Вот этому человеку, который для меня делает все и говорит, что он вообще готов на все», — рассказывает Елена.

Стратегически эта ситуация потребовалась Евгению, чтобы узнать, нет ли у Елены другого поклонника. Так ему удалось выяснить, что конкурентов сейчас у него нет.

После Евгений продолжил эту «театральную постановку». В августе он пригласил Елену на отдых в Турцию. Там на пляже ему позвонили некие кавказцы, разговор с которыми он попросил Елену записать на диктофон.

«Он меня зовет: „Подойди сюда, мне кто-то звонит. Включи диктофон“. Я включаю диктофон, записываю. А там кавказец, который говорит: „На нас вышел человек. Ты должен оставить Елену, она принадлежит другому мужчине. У тебя там груз идет на 30 млн, посмотришь, что с ним будет“», — вспоминает Елена.

В тот же вечер молодой человек предложил Елене выйти за него замуж. В октябре пара расписалась. Но в ноябре семейная жизнь начала рушиться, а Евгений из щедрого кавалера превратился в вымогателя, попутно разыгрывая роль прогоревшего коммерсанта. Он то и дело просил у супруги деньги на реализацию бизнес-планов, а также спрашивал, готова ли она продать свою квартиру, чтобы обеспечить их семье финансовую подушку.

Вместе с тем в семье закончилась половая жизнь, хотя муж знал, что для Елены главной ценностью в браке была перспектива материнства. Евгений объяснял свою мужскую несостоятельность неудачами в бизнесе. Параллельно он угрожал избраннице суицидом.

Спокойствие за 5 млн

Следующие полгода пара то расходилась, то вновь была вместе. В июле Елена заподозрила, что загадочные сообщения от тайного недоброжелателя сочиняет сам Евгений. Девушка отправила сообщение на номер злоумышленника в присутствии мужа, и на его смартфоне всплыло оповещение.

«Реакция человека, которого поймали с поличным, может быть страшной, очень-очень страшной. Он бы сел и показал: „Ну, посмотри, это не ты, это мне там группа какая-то пишет“. А он просто швырнул свой телефон, у меня вмятина в полу осталась», — рассказывает Елена.

Затем было несколько перформансов в ходе развода в здании МФЦ, и вскоре Евгений сменил актерскую игру на прямые запугивания.

«Он говорил: „Я у тебя все заберу, ты отдашь все сама“. Планировал довести меня до состояния упадка, в котором я сама откажусь от всего и уеду жить в деревню тихо и молча», — вспоминает Елена.

Бывший муж установил ценник за спокойствие девушки: 5–6 млн рублей она должна была ему вернуть за подарки и ухаживания. Отдельно нужно было вернуть все подаренные украшения. Елена пошла у шантажиста на поводу.

«Он даже написал расписку. У меня все это есть с описью того имущества, которое было передано. Он обязался не преследовать, не порочить имя, честь и достоинство и что никаких имущественных и иных требований не имеет. Но спустя несколько дней, когда я улечу на Камчатку, он прилетит туда через два дня. Он незаконным способом узнал о моем вылете», — рассказывает девушка.

Нападение на парковке

После этого мужчина начал ежедневно преследовать бывшую супругу. В декабре девушка решила уехать к брату в Башкирию, но Евгений настиг ее, когда она вернулась за собакой в квартиру.

«Он стучится: „Ты никуда не уедешь, у тебя спущено колесо. Я уже договорился — на [улице] Косыгина тебя задержат. Лучше поговори со мной“», — рассказывает девушка.

Елена на время заперлась дома, но позже все-таки решила выйти и спустилась на подземную парковку к своей машине. Там же ее поджидал преследователь.

«Я подхожу к машине, у нее спущено колесо, у меня просто паника. Я сажусь в машину, блокирую дверь. Он продолжает мне говорить, что в этой ситуации либо я умру, либо со мной что-то случится», — говорит Елена.

То, что происходило позже, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео в январе попало в новостные сводки.

«Я кладу сумку и просто бегу. Он бежит за мной. У меня падает перцовый баллончик, он его забирает и хватает меня за шею, наваливается на меня. Я падаю на кафель. Я после операции, у меня правая сторона жутко ударилась. И выбегаю оттуда, кричу на весь район свой. Дальше полиция, потом [я] поехала в травмпункт и сняла побои», — рассказывает пострадавшая.

Охрана за 450 тыс. рублей

Позже девушка вынужденно наняла себе охрану за 450 тыс. рублей. А когда она отправилась на Камчатку, то перед рейсом получила сообщение с неизвестного номера: «Пожары — частое явление по адресу места жительства родителей». Угроза воплотилась спустя месяц, но поджигателем оказался какой-то неизвестный мужчина.

«22 сентября в пять утра мне звонит мой брат и говорит: „Лен, срочно выезжай к родителям. У них горела дверь“. Я просто за 10 минут на бешеной скорости [еду] в сторону дома родителей, меня трясет. <...> Я приезжаю, я вижу, что папа не очень нормальный, у него давление. Приезжали МЧС, приезжала полиция. <...> По камерам видно же все, у нас „Безопасный город“. У нас на каждом шагу камеры. Я не верю в то, что этого человека не нашли. Я не верю, что этот человек не дал показания. Я не верю, что его невозможно найти. Пожар был в сентябре, а нас с родителями вызвали на опрос только перед Новым годом», — возмущается Елена.

В октябре Елена впервые рассказала о происходящем в соцсетях. Но тут же Евгений написал ей, что, если она не удалит публикации, это будет ее последний день в жизни. Позже Елена начала изучать окружение Евгения и узнала много неприятных вещей. Тогда она вновь решилась на огласку и получила значительно больше поддержки, из-за чего на ее историю обратили внимание Ида Галич, юрист Екатерина Гордон и другие медийные персоны.

«Я хочу спокойно выходить в магазин из дома, с собачкой погулять. Мне хочется справедливости именно с правовой точки зрения. Все-таки за те деяния, которые он совершил, должна быть предусмотрена какая-то ответственность. Мне бы хотелось, чтобы приняли закон о сталкинге, потому что если бы он был, не было бы всего этого», — заключает Елена.

