«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске

В Московской области во время работы снегоуборочной техники погиб 11-летний ребенок. Жители Подольска обвинили в произошедшем местные власти. Они открыли сбор помощи, чтобы помочь его семье. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как в Подмосковье 11-летний мальчик погиб в сугробе

В пятницу, 27 февраля, в Подольске пропал 11-летний Дима (имя изменено. — NEWS.ru). В последний раз мальчика видели в тот момент, когда он вместе с друзьями катался на ледянке с горки. Все ребята вернулись вечером домой, а Дима — нет.

«По предварительным данным, вблизи дома по улице Бородинская мальчик забрался в лаз, вырытый в горе снега. В ходе работ, проводимых трактором по расчистке снежных масс, конструкция рухнула, накрыв подростка. В последствии его тело было обнаружено без признаков жизни», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

«А вот и все — завалил, ребенка не видно»

По информации СМИ, поиски ребенка продолжались сутки. Его тело было обнаружено только на следующий день в сугробе во время уборки территории. Камеры, установленные на домофоне, запечатлели момент трагедии. На кадрах видно, как снегоуборочная машина приближается к снежной возвышенности, где Дима строил снежный тоннель.

«Вот он едет. А вот и все — завалил. Даже ребенка не видно», — звучит детский голос на записи.

Водитель трактора не заметил мальчика, сообщили ряд СМИ. Мальчик услышал звук приближающейся спецтехники и, увидев ковш, испугался, после чего нырнул обратно в снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о погибшем в сугробе мальчике

Знакомая мальчика Елена рассказала корреспонденту NEWS.ru, что мальчик был очень добрым и вежливым.

«Мои дети с ним дружили. Дима — единственный сын любящих родителей. Когда он пропал, мы переживали всей семьей», — отметила Елена.

В последние пару лет мальчик приходил к сыновьям женщины, чтобы погулять. Они никогда не уходили далеко от дома. Летом качались на качелях, играли в салочки и прятки. Зимой мальчики катались на ватрушках с горки, подчеркнула женщина.

По ее словам, Дима учился в четвертом классе, занимался спортом и играл в шахматы. Ранее он переехал вместе с родителями в Подольск из Екатеринбурга. Представители спортивной школы, где Дима занимался карате, открыли сбор денежных средств, чтобы помочь семье провести церемонию прощания, перелет в родной город и похороны. К ним присоединилось Георгиевское сестричество милосердия.

«Это огромная потеря. Очень жалко и родителей Димы, и самого его тоже. Я до сих пор не могу принять его смерть. Я думаю, что водитель трактора сразу поседел, узнав о случившемся. Надеюсь, что виновного ждет справедливый суд. На место трагедии люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Ими уже все завалено. Пусть как можно больше людей помолятся с нами за душу этого светлого ребенка», — сообщила собеседница.

Источник KP.RU в правоохранительных органах заявил, в тот день между матерью и мальчиком произошла ссора. Он постоянно сидел в телефоне, из-за чего у него возникли проблемы с учебой. Мать забрала гаджет, а сын ушел на улицу и гулял по микрорайону.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что сказали жители Подольска о гибели мальчика в сугробе

Местная жительница Татьяна в беседе с NEWS.ru заявила, что в этом году в Подольске убирают снег, но не вывозят.

«Кажется, что наша администрация ждет, пока все само растает весной. Я живу тут всю жизнь и раньше тоже были сильные снегопады. Все расчищали и вывозили. В последние годы становится все хуже и хуже. Снег складируют годами на обочине. За этими кучами невозможно что-либо увидеть», — высказала мнение Татьяна.

Она предположила, что теперь в трагедии будут обвинять всех, но только не управляющую компанию и городскую администрацию.

«Думаю, что трагедия произошла из-за халатности управленцев. Нужно писать коллективное письмо об этом беспределе и отправлять главе Следственного комитета Александру Бастрыкину», — высказала мнение Татьяна.

Как отреагировали на гибель мальчика в управляющей компании Подольска

Бородинскую улицу обслуживает УК «Климовск-центр». Корреспонденту NEWS.ru не удалось дозвониться до управляющей компании, чтобы взять комментарий. По информации «Известий», ее гендиректор заявил, что трагедия произошла случайно.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Кого накажут за гибель мальчика в сугробе

Если ребенок играл не на специально отведенной лощадке, то водитель трактора не мог предположить, что он находится в сугробе. В таком случае трагедию классифицируют как несчастный случай, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Карабанов.

По его словам, спецтехника может проводить работы в жилых зонах.

«Есть общие правила уборки: водитель спецтехники не должен заглядывать по каждый сугроб, выявляя, есть ли там дети. Он вычищает территорию согласно плану на день», — сказал адвокат.

Если нет явных признаков того, что в зоне уборки может кто-то находиться, водитель не несет за это ответственность, отметил Карабанов.

