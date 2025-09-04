Нашли в луже крови: россиянин погиб на фестивале в США, что произошло

Уроженец Омска погиб при загадочных обстоятельствах на ежегодном американском фестивале Burning Man. Сразу после традиционного сжигания чучела тело мужчины нашли в луже крови. Подозреваемый пока не найден. Что произошло, какие есть версии, что рассказали об убитом его близкие, сколько будет стоить перевозка тела в Россию — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве россиянина на фестивале Burning Man

37-летний уроженец Омска Вадим Круглов проживал в США несколько лет. Друзья и коллеги говорят, что он был веселым и жизнерадостным человеком. На фестиваль Burning Man в Неваде мужчина приехал 24 августа. Мероприятие ежегодно проходит в пустыне и длится несколько дней — участники живут в палатках и фургонах и представляют свои инсталляции. Вадим тоже приехал не с пустыми руками — он привез арт-объект «Зеркальное сердце». Помимо этого, он активно участвовал в жизни сообщества.

В последний день фестиваля в пустыне была песчаная буря, после которой Вадим перестал выходить на связь. Его друзья заявили о пропаже. Вечером, после кульминации фестиваля — сожжения огромной деревянной фигуры, один из участников Burning Man сообщил об обнаружении тела человека в луже крови. Это был Круглов. Полиция оцепила место происшествия и начала расследование. Подозреваемых пока нет.

«В настоящее время мы также ищем информацию о любых подозреваемых, которые могли совершить столь чудовищное преступление против другого человека. На данный момент любая информация важна, поэтому не стесняйтесь обращаться в мой офис», — сказал шериф округа Першинг Джерри Аллен, слова которого приводит The Guardian.

По его словам, расследование осложнялось тем, что территория пустыни на время проведения фестиваля превратилась в мегаполис, а записей с камер наблюдения не осталось. Несмотря на это, основной версией трагедии называют убийство.

Опознание погибшего россиянина было проведено на основании отпечатков пальцев. Родственников Круглова официально известили о произошедшем.

Организаторы Burning Man выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего, пообещав оказать полное содействие следствию. В частности, они намерены внести пожертвование в программу Secret Witness, которая поддерживает анонимные сообщения от свидетелей за вознаграждение.

Какие есть версии гибели россиянина на Burning Man

Вадима Круглова могли зарезать на Burning Man при попытке кражи, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, смерть в результате несчастного случая маловероятна.

«У погибшего мог быть спонтанный конфликт с кем-то: сказал что-то не то, оскорбил кого-то, и человек неадекватный или в состоянии алкогольного опьянения на него налетел. Возможно, кто-то пытался его обокрасть и это переросло в драку, которая закончилась трагедией. Если бы он упал или чем-то поранился, не было бы столько крови», — отметил Игнатов.

Эксперт добавил, что на подобных мероприятиях люди часто употребляют запрещенные вещества. По его словам, наркотики способствуют резкому возрастанию агрессии, что тоже могло спровоцировать конфликт.

«Конечно, можно допустить, что кровь у мужчины пошла горлом из-за какой-то болезни. Но это бывает редко, тем более что он был молодым и крепким, судя по фотографиям. В любом случае эксперты-криминалисты выяснят правду, после того как осмотрят место происшествия и будет произведена судебно-медицинская экспертиза», — заключил Игнатов.

Что рассказали о погибшем на Burning Man мужчине его близкие

Бывшая коллега Вадима Круглова Анастасия рассказала NEWS.ru, что сейчас друзья и родственники мужчины ищут деньги для возвращения его тела на Родину.

«До 2015 года мы работали бортпроводниками. Через год Вадим переехал в США, искал себя там, брался за любую работу, помогал нашим соотечественникам адаптироваться в Америке. И он был очень творческим человеком», — рассказала девушка.

Вадим Круглов Фото: Социальные сети

Гражданином Соединенных Штатов Круглов не был, он находился там по рабочей визе, отметила Анастасия. По ее словам, он был очень добрым, открытым, отзывчивым человеком, Другом с большой буквы.

«Сейчас его семье нужна помощь. Очень хочется, чтобы люди помогли Вадиму вернуться домой. Мы полагаем, что он был убит в тот момент, когда сжигалось чучело», — предположила Анастасия.

Смогут ли родные вернуть тело убитого на Burning Man россиянина

По законам США, после проведения всех необходимых следственных действий, осмотров, экспертиз родственники имеют право забрать тело погибшего, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его словам, совершенно не имеет значения, был убитый американским гражданином или нет.

«Сделать это можно через официальное обращение в органы следствия. На то, чтобы обеспечить перевозку тела в Россию, могут потребоваться деньги — до $100 тысяч. Придется заказать отдельный борт, оплатить транспортные тарифы», — прокомментировал Карабанов.

Если у родственников нет денег, то им придется организовывать сбор самостоятельно, указал он. Если же собрать нужную сумму не получится, придется хоронить тело в США, привлекая для помощи представителей российского посольства, добавил юрист.

«Наказания за убийство в США могут быть очень разными в зависимости от обстоятельств преступления. Получить можно от 10 лет лишения свободы до смертной казни», — заключил правозащитник.

Опасно ли россиянам посещать Burning Man и другие фестивали на Западе

Поездки на музыкальные фестивали представляют опасность, независимо от страны их проведения, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, многие посетители таких мероприятий находятся в состоянии измененного сознания.

«Любой фестиваль, неважно, где он проходит — в России, Китае, Японии, США, Франции, — это всегда опасность. Кто-то курит травку, кто-то выпивает алкоголь, кто-то еще под какими-то веществами находится. Это музыкальные фестивали. По-другому они не проходят. Если вы думаете, что все приходят со стаканом апельсинового фреша или двухпроцентного кефира, это большая ошибка», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что музыкальные фестивали чаще всего проводятся в вечернее или ночное время. Турагентства советуют своим клиентам следить за собственной безопасностью, отметил эксперт.

«Мы, естественно, всегда людей предупреждаем: если вы поехали на такое мероприятие, то будьте аккуратны. Неважно, в России или в США. У нас тоже ежегодно происходят смертельные случаи. Нет ни одного года, чтобы их не было на фестивалях», — резюмировал Мкртчян.

Как отреагировали на смерть россиянина в Госдуме

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru порекомендовал россиянам в целях безопасности меньше выезжать за границу. По его словам, сейчас на Западе «период русофобии, которая сегодня, как ползучая зараза, распространилась по Европе, США и другим странам».

«Не надо сейчас, пока ситуация не успокоилась, ездить в ту же Турцию, США, Францию, Германию, Италию и так далее. У нас прекрасная Россия. Огромное количество прекрасных мест. У нас есть дружественные страны, куда можно выезжать и показывать свое творчество. В те страны, которые сегодня вводят санкции и проводят системную русофобскую политику, которая искажает действительность, туда не надо ездить, потому что могут быть проблемы», — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила NEWS.ru, что российские консулы, сотрудники МИД будут помогать родственникам Вадима Круглова установить, что случилось на фестивале. Однако расследование, по ее словам, могут вести только правоохранительные органы Соединенных Штатов.

«Я бы рекомендовала при выезде за рубеж, во-первых, воздержаться от такого рода мероприятий, потому что в недружественных странах тяжелая сейчас ситуация. Мы видим, чем это может быть чревато. Я имею в виду и русофобию, и аресты людей, поддерживающих Россию. Во-вторых, я считаю, что необходимо оформлять страховку, которая покроет все ситуации», — посоветовала Бутина.

