«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию

Украинский президент Владимир Зеленский ударом ВСУ по Воронежской православной гимназии объявил войну вере, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он подчеркнул, что атака на учебное заведение, где дети воспитываются в православных традициях, является логичным продолжением политики, которую уже несколько лет проводят киевские власти.

То, что произошло в Воронеже в ночь на воскресенье, — это уже не просто военное преступление. Это сознательное, циничное и целенаправленное нападение на самое святое: на веру, на образование души, на наше будущее. Мы давно наблюдаем, как на Украине ведется самая настоящая война против канонического православия. Под ложными предлогами принимаются законы о запрете Церкви, священников преследуют и заключают в тюрьмы за веру, храмы захватываются. Киевский режим открыто заявляет о своей цели — «освободиться от московских бесов». А теперь их дроны бьют по нашим детям. Это прямое доказательство: для них русский и православный — это синонимы, которые надо уничтожить. Зеленский объявил войну не только нашему государству, но и нашей вере, — сказал зампред ВРНС.

Собеседник обратил внимание на масштаб атаки, в ходе которой, помимо гимназии, повреждения получили более двух десятков жилых домов, погиб мирный житель, несколько человек ранены. Иванов призвал международное сообщество, и в первую очередь христианские организации по всему миру, наконец, разглядеть суть происходящего.

Мы видим, что голоса в защиту гонимых православных на Украине уже звучат, в том числе и на международном уровне. Но этого недостаточно. Молчание и попустительство западных стран делают их соучастниками этого крестового похода против православия. Они финансируют режим, который воюет с Богом. Россия, наш народ и наша Церковь выстоят. Мы восстановим повреждения. Но мы не забудем этот урок. Киевская хунта и ее западные кураторы еще раз показали свое истинное лицо — лицо воинствующего богоборчества. Наш ответ — это стойкость в вере, единство и молитва за всех невинно пострадавших. А тем, кто развязал эту войну против святынь, придется нести ответственность и перед людьми, и перед Богом, — заключил Михаил Иванов.

Ранее информагентство ТАСС сообщило, что здание Воронежской православной гимназии было повреждено при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января.