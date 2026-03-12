В Молдавии десятки тонн овощей отправили на свалку Фермеры в Молдавии выбросили десятки тонн овощей из-за проблем со сбытом

Молдавские фермеры были вынуждены отправить на свалку десятки тонн овощей из-за проблем с рынками сбыта, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиции Василий Костюк. По словам парламентария, посредники зарабатывают миллионы, а крестьяне теряют урожай.

Я еще зимой предупреждал об этом (о проблемах с рынками сбыта. — NEWS.ru), а все смеялись. Люди из Гура-Быкулуя связались со мной. Десятки тонн лука, моркови, капусты, картофеля — что с ними делать? Здесь горы лука, десятки тонн. Посредники привезли лук, продали, заработали миллионы. А потеряли крестьяне, фермеры, те, кто работает на нас дома, — сказал Костюк.

По его словам, полки супермаркетов заняты дешевым импортом, а местные жители собирают выброшенные овощи мешками. В Минсельхозе же заявили, что производство лука покрывает внутренние потребности.

До этого сообщалось, что Россию ждет серьезный дефицит фруктов и овощей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Уже через два месяца, как утверждает источник, в магазинах могут пропасть иранские финики, черешня, сливы, персики и фисташки. Причина — временный запрет Тегерана на экспорт продовольствия, который затронет более 60% поставок в Россию.