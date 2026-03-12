Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране

Пока Вашингтон и Тегеран выясняют отношения в Ормузском проливе, простые американцы и европейцы выясняют отношения с кассирами на заправках. Бензин в США подскочил в цене сильнее, чем после урагана «Катрина», — в Калифорнии литр уже стоит $1,42, а на отдельных заправках и вовсе заоблачные $2,17. В Германии ценники пробили психологический барьер в €2 за литр. О том, как геополитика превращается в бытовую трагедию и кто платит за большую игру на Ближнем Востоке, — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ценами на топливо в США

Цены на топливо в США растут с пугающей скоростью. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), на 12 марта средняя стоимость галлона бензина в стране достигла $3,598 ($0,95 за литр). Еще накануне, 11 марта, она составляла $3,251 ($0,86 за литр), а неделю назад — лишь $2,944 ($0,78 за литр). То есть за последние семь дней литр подорожал на 17 центов.

Особенно тяжело приходится жителям западных штатов. Абсолютное лидерство по дороговизне удерживает Калифорния, где цены перевалили за $5,3 за галлон, что в пересчете дает почти полтора доллара за литр. В соседних западных штатах цены хотя немного и отстают, но тоже бьют по кошельку: в Вашингтоне литр обходится в $1,25, в Неваде и Орегоне — в $1,16 и $1,14 соответственно, а замыкает пятерку антилидеров Аризона с показателем $1,07 за литр.

Однако и эти цифры меркнут на фоне локальных рекордов. Как сообщают СМИ, на одной из заправок Chevron в центре Лос-Анджелеса обычный бензин продавался по $8,21 за галлон ($2,17 за литр) . И это при том, что всего в нескольких километрах можно найти топливо по $4,19. Подобные контрасты вызвали подозрения в сговоре. В Пенсильвании законодатели уже обратились к генпрокурору с требованием проверить заправки на предмет необоснованного завышения цен.

Жители Нью-Йорка в беседе с корреспондентом RT не скрывают своего возмущения. «Безумие. Творится какое-то безумие <...> из-за войн. Мы финансируем войны. И эти средства они (правительство США. — NEWS.ru) берут из наших карманов», — негодует местный водитель. Другой житель мегаполиса добавляет: «Нам следует заниматься собственными делами и заботиться о нас самих здесь, в Соединенных Штатах».

Эти настроения подтверждает и статистика: 6 марта агентство Bloomberg писало, что средняя цена в $3,32 за галлон стала самым высоким показателем за все время президентства Дональда Трампа. С тех пор она выросла еще на 28 центов.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Как подорожало топливо в Европе

В Европе ситуация еще более драматичная. В Германии цены на топливо росли 12 дней подряд и в итоге превысили €2 за литр (для сравнения: по данным Еврокомиссии, по состоянию на 9 марта средние цены на бензин АИ-95 в ЕС составили €1,77 евро за литр — на 9% больше, чем месяц назад). Политики из нескольких партий раскритиковали это, заявив, что люди, которым каждый день нужно ездить на работу, стали «объектом обдирания». Министр экономики Катарина Райхе уже анонсировала меры по ограничению роста цен, разрешив снижать их в любое время, но вопрос о том, когда заработает новый механизм, пока открыт.

Особую остроту дискуссии придает налоговый вопрос. Немецкий журналист Роланд Тихи назвал правительство ФРГ «самым жадным в Европе». По его словам, литр топлива стоит около €2, из которых €1,15 получает государство. Акциз на нефтепродукты составляет 65 центов, налог на выбросы CO 2 — 15 центов, плюс сборы и 19% НДС. Тихи провел сравнение с соседями: в Чехии и Испании литр топлива стоит значительно дешевле, что свидетельствует о более умеренной налоговой политике. На этом фоне рост зарплат в Германии с 2020 года (всего 11%) вдвое отстает от роста потребительских цен.

Франция также ощущает кризис. Как рассказал NEWS.ru житель Лиона, 95-й бензин там сейчас стоит €1,89, «хотя еще в середине февраля заправлялись по €1,65». Но самые шокирующие новости приходят с Украины. В Киеве за одну ночь дизельное топливо подорожало сразу на 5 гривен, достигнув 81 гривны ($1,85) за литр. Как сообщил украинский портал «Новости.LIVE», бензин марки AИ-95 колеблется в районе 71 гривны ($1,62). Украинские эксперты не исключают, что через пару недель цены доползут до 100 гривен ($2,3) за литр. Депутат Рады Анна Скороход уже заявила, что боевые действия на Ближнем Востоке напрямую ударят по многим сферам жизни украинцев и цены на топливо — первая из них.

Автомобили заправляются на автозаправочной станции в Париже, Франция Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

О чем говорят прогнозы цен на нефть и инфляции

Эксперты пытаются заглянуть в будущее, и их оценки варьируются от сдержанного оптимизма до откровенного апокалипсиса. «Рынок после всплеска волатильности с начала недели устанавливает торговые рамки марта в пределах $75–100 за баррель нефти марки Brent», — комментирует в беседе с NEWS.ru руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Однако ситуация может выйти далеко за эти пределы, если конфликт затянется.

«За две недели, прошедшие с начала американо-израильских ударов по Ирану, бензин в США подорожал примерно на 60 центов за галлон (около 20%). Дизель прибавил 28%, до $4,83 за галлон. Нефть за первую неделю конфликта скакнула выше $110 за баррель — таких цен не было с 2022 года», — напоминает NEWS.ru владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.

Причина, по его словам, понятна: через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мирового нефтяного экспорта, а движение танкеров там фактически остановилось.

«Европе приходится хуже. Европейский газовый бенчмарк (TTF) вырос на 75%, пиковые значения доходили до €63,75 за мегаватт-час. Дизельные цены в Европе, по оценке Rystad Energy, удвоились. Ситуацию усугубляют низкие запасы: в Германии в конце февраля они составляли лишь 21,6%», — перечисляет эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман обращает внимание NEWS.ru, что американская экономика уже сейчас находится не в самой лучшей форме, что видно по последним отчетам по рынку труда. По его словам, если конфликт затянется, Вашингтон может пойти на шаг, который еще недавно казался немыслимым: ограничить экспорт собственной нефти, чтобы сбить цены внутри страны и спасти внутренний рынок. Для Америки это, возможно, и станет спасением, а вот для Европы, которая активно закупает американское топливо, обернется новым ценовым ударом.

Ормузский пролив, быстроходный катер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аналитики JPMorgan предупреждают: если Ормузский пролив останется закрытым надолго, нефть подорожает до $120 за баррель. В Deutsche Bank рисуют еще более страшную картину — полномасштабное минирование пролива вытолкнет цены на $200. И это не просто биржевые цифры. Для рядового американца они обернутся вполне конкретными ударами по кошельку. Экономисты из EY-Parthenon прогнозируют: мартовская инфляция в США может достичь 1% в месяц. Для страны, которая не видела таких темпов роста цен четыре года, это означает одно: жизнь будет дорожать с пугающей скоростью.

«Если конфликт завершится в ближайшие недели, цены, по оценке Chatham House, постепенно вернутся к прежним уровням, а годовая инфляция в Европе и Азии вырастет на 0,5 п. п. — неприятно, но терпимо, — продолжает Иванов. — Если нет — европейскую промышленность (автопром, химию, металлургию) ждет взрывной рост издержек. Индекс европейских автопроизводителей уже потерял более 8% за неделю с начала конфликта».

Читайте также:

На Западе указали на серьезный просчет Трампа в ситуации вокруг Ирана

Кризис на Ближнем Востоке ударил по карманам американских автомобилистов

Депутат призвал запретить европейцам приезжать в Россию за дешевым бензином

Стало известно о «нефтяной» панике в администрации Трампа