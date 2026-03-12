Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 21:38

Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подозреваемый в нападении на синагогу в американском штате Мичиган мертв. По данным Fox News, он погиб в перестрелке с вооруженной охраной, после того как протаранил здание автомобилем и открыл огонь.

Инцидент произошел днем в четверг в синагоге «Исраэль» в Уэст-Блумфилд-Тауншип. На место прибыли агенты ФБР. Директор ведомства Кэш Патель подтвердил, что они работали совместно с местной полицией.

Как уточнил журналист Fox Билл Мелагин в X, нападавший был вооружен винтовкой. В соцсетях появились кадры с места происшествия, где из здания валит дым. Информация о пострадавших или погибших пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что напавшим на бар в Остине, где погибли два человека и 14 получили ранения, оказался 53-летний Ндиага Диагне, натурализованный американец, выходец из Сенегала. В момент преступления на нем была майка с иранской символикой.

До этого в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек.

США
Мичиган
нападения
синагоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией
Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Президент Польши заблокировал участие в военной программе ЕС
Израиль объявил о новой волне ударов по Тегерану
Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ
Росавиация приняла решение по поводу сертификата Azur Air
Чехия завершила эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока
США раскрыли масштабы ударов по Ирану
Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв
В Молдавии десятки тонн овощей отправили на свалку
Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США
Службы экстренно выехали на пожар в московской гостинице
Ситуация с интернетом в Москве 12 марта: работает ли, помогут ли пейджеры
Клебо упал и получил травму головы в полуфинале спринта
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице, простите»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.