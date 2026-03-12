Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв

Подозреваемый в нападении на синагогу в американском штате Мичиган мертв. По данным Fox News, он погиб в перестрелке с вооруженной охраной, после того как протаранил здание автомобилем и открыл огонь.

Инцидент произошел днем в четверг в синагоге «Исраэль» в Уэст-Блумфилд-Тауншип. На место прибыли агенты ФБР. Директор ведомства Кэш Патель подтвердил, что они работали совместно с местной полицией.

Как уточнил журналист Fox Билл Мелагин в X, нападавший был вооружен винтовкой. В соцсетях появились кадры с места происшествия, где из здания валит дым. Информация о пострадавших или погибших пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что напавшим на бар в Остине, где погибли два человека и 14 получили ранения, оказался 53-летний Ндиага Диагне, натурализованный американец, выходец из Сенегала. В момент преступления на нем была майка с иранской символикой.

До этого в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек.