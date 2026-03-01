Названо число пострадавших после кровавой бойни на концерте в США

Названо число пострадавших после кровавой бойни на концерте в США Минимум девять человек ранены во время стрельбы на концерте в США

Минимум девять человек оказались ранены в результате стрельбы на концерте в американском городе Цинциннати, сообщает FOX19. Огонь по людям открыли неизвестные.

По информации журналистов, инцидент произошел в квартале на Келлог-авеню. На месте происшествия работают экстренные службы. Пока у полиции нет примет нападавших.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на катке в городе Потакет (штат Род-Айленд, США) погибли три человека, еще трое находились в критическом состоянии. Инцидент произошел во время школьного хоккейного матча. По предварительной версии полиции, стрельба могла произойти на фоне семейного конфликта.

Также один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Балтимор. Инцидент произошел около торгового центра Mondawmin Mall. Комиссар местной полиции сообщил, что погибший и пострадавшие — мужчины.

До этого два человека погибли и как минимум еще один получил ранения в результате стрельбы в Университете штата Южная Каролина в США. После случившегося руководство учебного заведения объявило о введении комендантского часа.