01 марта 2026 в 12:48

МИД Ирана заявил о беспрецедентной агрессии после убийства лидера

МИД Ирана назвал убийство Хаменеи беспрецедентной агрессией

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи — беспрецедентная агрессия, заявили в Министерстве иностранных дел страны. В ведомстве уточнили, что речь идет о теракте, нарушении международного права и основополагающих принципов устава ООН.

Террористический акт США и сионистского режима, совершившего убийство верховного лидера, как и других высокопоставленных лиц страны, в виде военной агрессии на территориальную целостность и национальный суверенитет представляет собой беспрецедентное посягательство на все принципы и нормы, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе США и Израиля. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера — объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.

До этого стало известно, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. По словам источников, сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.

