Назван преемник Али Хаменеи

Член Совета стражей конституции Ирана Аятолла Алиреза Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны, сообщил в соцсети X представитель Совета по определению политической целесообразности Мохсен Дехнави. Решение было принято после убийства Али Хаменеи.

Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом этого совета, чтобы управление страной могло продолжаться без перерыва, а Совет экспертов мог бы как можно скорее избрать верховного лидера, — отметил Дехнави.

Ранее появилась информация, что президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут руководить республикой после смерти верховного лидера. Уточнялось, что они возглавят страну «в переходный период».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану и заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.

Также сообщалось, что тысячи жителей Ирана выходят на траурные митинги по всей стране. Женщины не сдерживают рыданий. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи при ударе США и Израиля. Пезешкиан заявил, что убийство лидера — объявление Израилем и США войны мусульманам всего мира.