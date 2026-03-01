ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА

Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 14:10

Военнослужащие ВСУ
Силы ПВО за шесть часов ликвидировали и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 17 БПЛА уничтожили над Крымом. Атаки велись в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за шесть часов ликвидировали и перехватили по восемь и пять беспилотников над акваториями Азовского и Черного морей соответственно, еще пять — над территорией Курской области. Также четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, три — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.

Утром 1 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.

