Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 15:28

Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе

Туристам в Катаре запретили гулять и купаться в бассейнах из-за атак Ирана

Доха, Катар Доха, Катар Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Катаре введен режим чрезвычайной ситуации и полностью приостановлена туристическая активность из-за высокой угрозы обстрелов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По распоряжению Министерства туризма страны гостям запрещено покидать помещения и даже выходить к бассейнам в апартаментах.

В Дохе было закрыто метро, отменены все экскурсии и приостановлена работа сервисов такси. Местные власти перевели детей на дистанционное обучение и закрыли кружки, а эвакуация иностранных граждан, включая россиян, в данный момент официально признана невозможной из-за полностью закрытого воздушного пространства над регионом.

Ранее отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля.

До этого стало известно, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.

Катар
Иран
туристы
Доха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.