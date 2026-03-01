Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе Туристам в Катаре запретили гулять и купаться в бассейнах из-за атак Ирана

В Катаре введен режим чрезвычайной ситуации и полностью приостановлена туристическая активность из-за высокой угрозы обстрелов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По распоряжению Министерства туризма страны гостям запрещено покидать помещения и даже выходить к бассейнам в апартаментах.

В Дохе было закрыто метро, отменены все экскурсии и приостановлена работа сервисов такси. Местные власти перевели детей на дистанционное обучение и закрыли кружки, а эвакуация иностранных граждан, включая россиян, в данный момент официально признана невозможной из-за полностью закрытого воздушного пространства над регионом.

Ранее отдыхающая в ОАЭ во время ракетных атак Ирана модель Анна Линникова призналась, что ей было очень страшно, пока работали системы ПВО. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» рассказала подписчикам, что теперь боится выходить из отеля.

До этого стало известно, что в ОАЭ могут находиться примерно 50 тыс. российских туристов. В Катаре находятся около 1 тыс. туристов, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300.