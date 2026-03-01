Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 16:46

На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов

Росавиация: аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика остаются закрытыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свыше 70 рейсов оказались задержаны в результате временных ограничений в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи, следует из данных трех онлайн-табло. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале, воздушные гавани до сих пор остаются закрытыми.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что в здании выставлены кулеры с питьевой водой, расставлены дополнительные места для сидения. Более 10 рейсов ушли на запасные аэродромы: Владикавказ, в Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу, Астрахань. Пассажиров просят следить за данными на онлайн-табло аэропортов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что с 08:00 до 14:00 мск силы ПВО ликвидировали и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 17 БПЛА уничтожили над Крымом. По восемь и пять беспилотников были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей соответственно, еще пять — над территорией Курской области. Также четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью, три — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.

