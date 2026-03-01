Иран атаковал посольство Израиля в Абу-Даби

Иран нанес удар по посольству Израиля в Абу-Даби, сообщает агентство Tasnim. В Fars при этом уточняют, что атака была осуществлена с применением дронов. Информация о пострадавших пока не поступала.

Агентство Reuters сообщает, что дрон был перехвачен, однако его обломки упали на здание и повредили его. В корпусе располагается не только посольство Израиля, но и другие дипведомства.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель нескольких высокопоставленных иранских военных. По данным пресс-службы, были ликвидированы советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, а также командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Также в Иране подтвердили гибель главы разведывательной организации командования полиции Исламской Республики Иран («Фарадж») генерал-майора Голамреза Резаяна. Он скончался во время очередной атаки в Тегеране.

Позже СМИ сообщили, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате совместной атаки США и Израиля по Тегерану. Источник утверждает, что инцидент произошел в столичном районе Нармак.