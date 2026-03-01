Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад скончался в результате совместной атаки США и Израиля по Тегерану, передает агентство ILNA. Источник утверждает, что инцидент произошел в столичном районе Нармак.

Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране, — передает агентство.

Власти Исламской Республики и представители офиса экс-лидера пока не подтвердили информацию о его смерти. Ахмадинежад оставался значимой фигурой в консервативных кругах Ирана. Он занимал пост президента в период с 2005 по 2013 год.

Перед этим в Иране подтвердили гибель главы разведывательной организации командования полиции Исламской Республики Иран («Фарадж») генерал-майора Голамреза Резаяна. Он также скончался во время очередной атаки в Тегеране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель нескольких высокопоставленных иранских военных. По данным израильского ведомства, были ликвидированы советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, а также командующий КСИР Мохаммад Пакпур.