В Тегеране убили главу иранского разведуправления «Фарадж» Глава иранского разведуправления «Фарадж» погиб в ходе атаки США и Израиля

В ходе массированных атак на Иран погиб руководитель разведывательной организации Командования полиции Исламской Республики Иран («Фарадж») генерал-майор Голамрез Резаян, сообщает агентство Tasnim. Его смерть подтвердили в командовании.

В очередной раз руки жестокого и узурпаторского американо-сионистского режима запятнаны кровью людей, единственным преступлением которых было законная защита прав свободолюбивой нации Исламского Ирана от злодеяний врагов, — сообщили представители «Фарадж».

Ранее Армия обороны Израиля также подтвердила гибель высокопоставленных иранских военных в результате удара в Тегеране. По данным военного ведомства, были ликвидированы министр обороны, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи.