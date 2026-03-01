Иран пообещал США и Израилю удар невиданной силы

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал Вашингтону и Тель-Авиву, что 1 марта их ждет беспрецедентное возмездие за гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. На своей странице в социальной сети X политик подчеркнул, что предыдущие ракетные залпы нанесли существенный урон вражеским объектам.

Сегодня мы нанесем им удар с такой силой, с которой они никогда прежде не сталкивались! — заявил Лариджани.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Заявление о гибели 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи. В стране объявили 40-дневный траур.

Корпус стражей Исламской революции в свою очередь объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Подробности пока не раскрываются.