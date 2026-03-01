«Мерзкий сериал»: Милонов обрушился на творчество Константина Богомолова

Сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова и подобные ему ленты не должны получать финансовую господдержку, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы России Виталий Милонов. Если продюсерам хочется снимать такие киноистории, то они должны брать на это кредиты и затем возвращать их с процентами, добавил депутат.

Я считаю, это лично мое мнение, что мерзкий сериал [«Содержанки»], неинтересный. Я даже не смог его досмотреть. Он, возможно, имеет право на существование в качестве альтернативного взгляда. Но финансировать такое из госбюджета точно не нужно. Пускай берут кредит в Фонде кино, потом отдают, — заявил парламентарий.

Он также добавил, что не считает Константина Богомолова хорошим театральным режиссером. Настоящее искусство, по мнению Милонова, можно найти в Мариинском и Александринском театрах и многих других, но не там, где творит «муж Собчак».

Богомолов — это же кич, мишура, которая приходит и уходит. Мне неинтересно. Есть санкт-петербургский БДТ или Михайловский театр, Мариинский, Александринский, масса других, где интересно посмотреть спектакли, — резюмировал собеседник.

Ранее Милонов предположил, что лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, а с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.

Также депутат ГД предположил, что запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен. Парламентарий уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.