Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:27

«Мерзкий сериал»: Милонов обрушился на творчество Константина Богомолова

Милонов назвал «мерзким и неинтересным» сериал Богомолова «Содержанки»

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова и подобные ему ленты не должны получать финансовую господдержку, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы России Виталий Милонов. Если продюсерам хочется снимать такие киноистории, то они должны брать на это кредиты и затем возвращать их с процентами, добавил депутат.

Я считаю, это лично мое мнение, что мерзкий сериал [«Содержанки»], неинтересный. Я даже не смог его досмотреть. Он, возможно, имеет право на существование в качестве альтернативного взгляда. Но финансировать такое из госбюджета точно не нужно. Пускай берут кредит в Фонде кино, потом отдают, — заявил парламентарий.

Он также добавил, что не считает Константина Богомолова хорошим театральным режиссером. Настоящее искусство, по мнению Милонова, можно найти в Мариинском и Александринском театрах и многих других, но не там, где творит «муж Собчак».

Богомолов — это же кич, мишура, которая приходит и уходит. Мне неинтересно. Есть санкт-петербургский БДТ или Михайловский театр, Мариинский, Александринский, масса других, где интересно посмотреть спектакли, — резюмировал собеседник.

Ранее Милонов предположил, что лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, а с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.

Также депутат ГД предположил, что запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен. Парламентарий уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.

Виталий Милонов
Константин Богомолов
Ксения Собчак
российское кино
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.