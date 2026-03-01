Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом Reuters: танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых Островов поврежден у Омана

Нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых Островов получил повреждения в результате удара у берегов Омана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, судно поразили в 44,4 морских милях к северо-западу от Маската.

Это уже второй удар по танкерам рядом с Ормузским проливом. Ранее удар нанесли по судну Skylight, следовавшему под флагом Палау, после чего он начал тонуть. На данный момент в районе пролива скопились не менее 150 нефтяных судов. Они остановились в открытых водах, не входя в акваторию пролива.