Заслуженная артистка Башкирии попала в ДТП по пути на концерт Заслуженная артистка Башкирии Асаева и ее команда попали в ДТП на трассе

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева 28 февраля попала в ДТП по дороге на концерт в Стерлитамаке, сообщила ее мама Лилия Биктимирова в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она показала кадры, на которых видно разбитую белую машину и человека, лежащего на земле. Биктимирова также подтвердила отмену выступления.

Как сообщает «КП-Уфа», авария случилась на 14-м км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, где столкнулись автомобили Hyundai Solaris и JAC. Вместе с исполнительницей в машине находились музыканты и танцоры. Двое из них получили травмы, саму исполнительницу доставили в больницу для обследования. Всего, как пишет издание, пострадали четыре человека.

Ранее пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

До этого спасатели в Ленинградской области оказали помощь двум пострадавшим в ДТП с автобусом. Столкновение произошло в деревне Агалатово. Участниками ДТП стали автобус без пассажиров в салоне и кроссовер Geely Atlas. Спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.