Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 16:15

Заслуженная артистка Башкирии попала в ДТП по пути на концерт

Заслуженная артистка Башкирии Асаева и ее команда попали в ДТП на трассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева 28 февраля попала в ДТП по дороге на концерт в Стерлитамаке, сообщила ее мама Лилия Биктимирова в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она показала кадры, на которых видно разбитую белую машину и человека, лежащего на земле. Биктимирова также подтвердила отмену выступления.

Как сообщает «КП-Уфа», авария случилась на 14-м км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, где столкнулись автомобили Hyundai Solaris и JAC. Вместе с исполнительницей в машине находились музыканты и танцоры. Двое из них получили травмы, саму исполнительницу доставили в больницу для обследования. Всего, как пишет издание, пострадали четыре человека.

Ранее пятеро детей и водитель пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Транспортное средство везло юных спортсменов из Нальчика на соревнования по дзюдо в Астрахань. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

До этого спасатели в Ленинградской области оказали помощь двум пострадавшим в ДТП с автобусом. Столкновение произошло в деревне Агалатово. Участниками ДТП стали автобус без пассажиров в салоне и кроссовер Geely Atlas. Спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.

аварии
ДТП
Башкирия
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.