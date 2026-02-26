Мужчина спас водителя из вспыхнувшей машины в Башкирии

В Белорецке в Башкирии мужчина вытащил водителя из салона вспыхнувшего автомобиля, пишет 360.ru со ссылкой на МЧС по республике и очевидицу произошедшего. По словам женщины, машина долго стояла во дворе, а после из-под ее капота резко повалил черный дым.

Когда мне удалось связаться с экстренными службами, диспетчер сообщила, что пожарные уже выехали, и спросила, есть ли кто-то внутри. Тогда я крикнула другому очевидцу — этому смельчаку, и он не побоялся и вытащил беднягу из пылающего автомобиля. Хорошо, что мир не без добрых людей, — рассказала женщина.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагается, что он потерял сознание, надышавшись угарным газом.

Ранее столичные пожарные спасли 18 человек из восьмиэтажного жилого дома в центре Москвы. В многоэтажке на Пресненском Валу горела лестница подъезда по всей его высоте — с первого по восьмой этаж.