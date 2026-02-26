Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:06

Мужчина спас водителя из вспыхнувшей машины в Башкирии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белорецке в Башкирии мужчина вытащил водителя из салона вспыхнувшего автомобиля, пишет 360.ru со ссылкой на МЧС по республике и очевидицу произошедшего. По словам женщины, машина долго стояла во дворе, а после из-под ее капота резко повалил черный дым.

Когда мне удалось связаться с экстренными службами, диспетчер сообщила, что пожарные уже выехали, и спросила, есть ли кто-то внутри. Тогда я крикнула другому очевидцу — этому смельчаку, и он не побоялся и вытащил беднягу из пылающего автомобиля. Хорошо, что мир не без добрых людей, — рассказала женщина.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагается, что он потерял сознание, надышавшись угарным газом.

Ранее столичные пожарные спасли 18 человек из восьмиэтажного жилого дома в центре Москвы. В многоэтажке на Пресненском Валу горела лестница подъезда по всей его высоте — с первого по восьмой этаж.

спасения
пожары
автомобили
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева
«Полный крах»: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «ядерным кулаком»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.