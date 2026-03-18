Здание напротив Госдумы загорелось

В центре Москвы напротив здания Государственной думы произошло задымление, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительным данным, причиной стал пожар в торговой галерее.

В сообщении говорится, что к зданию прибыли десять пожарных машин и карета скорой помощи. Наблюдается небольшой дым, открытого огня не видно. Задымление фиксируется на верхних этажах, откуда в настоящий момент эвакуируют людей. Техника продолжает подъезжать к месту происшествия. Очаг возгорания может находиться на верхних уровнях здания.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в бизнес-центре Turas на 1-м Грайвороновском проезде пострадали два человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, в то время как второму медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте происшествия.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.