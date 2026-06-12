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12 июня 2026 в 19:41

США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вашингтон и Тегеран согласовали финальный вариант документа по урегулированию двустороннего конфликта, заявил в своем аккаунте в соцсети X премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Глава пакистанского правительства подчеркнул, что распространенные слухи можно отбросить, так как итоговый текст мирного соглашения уже оформлен.

Отбросив слухи, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения оформлен и Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, — говорится в сообщении.

Ранее военный обозреватель Александр Коц заявил, что подготовленный американо-иранский документ, по сути, представляет собой безоговорочную капитуляцию Вашингтона. Журналист напомнил, с какими изначальными установками Соединенные Штаты вступали в это противостояние.

Кроме того, согласно тексту документа, иранская ракетная программа не станет предметом договоренностей в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Также в нем будет отсутствовать пункт, касающийся оказания Тегераном помощи своим союзникам.

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