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12 июня 2026 в 16:43

Коц заявил о капитуляции США в войне с Ираном

Коц: сделка США с Ираном выглядит как капитуляция Вашингтона

Александр Коц Александр Коц Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подготовленное американо-иранское соглашение, о котором сообщило иранское агентство Mehr, выглядит как фактическая капитуляция Соединенных Штатов, заявил в МАКСе военный корреспондент Александр Коц. Журналист напомнил, с какими целями Вашингтон вступал в этот конфликт. Пентагон обещал короткую и решительную операцию по уничтожению иранских ракет и военно-морского флота.

Сделка с Ираном выглядит как капитуляция США. <...> Это и есть фирменный финал американских «победоносных операций». Несколько эффектных телекартинок с «высокоточными ударами» — и слитая стратегия, — написал он.

Также американское военное ведомство планировало добраться до ядерных объектов Ирана и продемонстрировать всему региону свое доминирование. Никакой длительной борьбы не предполагалось — только мощный удар, демонстрация силы и установление новых правил игры на Ближнем Востоке под диктовку Вашингтона, отметил военкор.

Согласно обнародованным 14 пунктам, ни о каком демонтаже ядерной инфраструктуры Ирана по американским стандартам, ни о вывозе урана, ни о внешнем контроле над оборонной промышленностью, ни тем более о смене власти в Тегеране речи не идет. Далее Тегеран выдвигает еще более жесткие условия: вывод американских войск из сопредельных регионов, отмена морской блокады, пересмотр режима судоходства в Ормузском проливе, разблокировка иранских активов и выплата компенсаций, подытожил Коц.

Ранее стало известно, что, согласно тексту подготовленного документа, иранская ракетная программа не станет предметом обсуждения в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Также в нем будет отсутствовать пункт, касающийся оказания Тегераном поддержки своим союзникам.

США
Иран
Александр Коц
капитуляция
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