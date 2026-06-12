Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 12:55

Названы пункты, которые не войдут в соглашение Ирана с США

Mehr: ракетная программа Ирана не будет включена в соглашение с США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракетная программа Ирана не будет включена в соглашение с США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на проект документа. Кроме того, текст не будет содержать положение о поддержке Тегераном своих союзников.

Дискуссия о ракетной программе Ирана и поддержке групп сопротивления выведена из повестки дня, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что итоговый меморандум о мирном урегулировании между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 отдельных положений. Главные из них — полная отмена морской блокады Ирана в 30-дневный срок, а также отвод всех военных контингентов США от иранских рубежей.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что обмен сообщениями между США и Ираном осуществляется по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров. Такой формат взаимодействия используется в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что итоговые пункты соглашения с Ираном одобрены. По словам главы Белого дома, их согласовали все участвующие стороны «как в концептуальном, так и в детальном плане».

Мир
Иран
США
меморандумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
ВСУ атаковали дронами здание мэрии российского города
Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание
Раскрыто имя нового главного тренера ФК «Урал»
Стали известны подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге
Концерты, сап-фестиваль и автопробег: как регионы РФ отметили День России
В ДНР приостановили выезд детей на отдых
Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29
Пистолет в чемодане стоил россиянке трех лет свободы
Представитель страны ЕС отверг любую военную помощь Украине
Переселенцы с Украины провели в Крыму масштабный флешмоб ко Дню России
Путин отметил талант известной актрисы на вручении госнаград в Кремле
В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год
Озвучена судьба жителей разрушенного ВСУ дома в Нижнекамске
Известная нейросеть может стать недоступной для россиян
Королевская семья Британии: последние новости, критика Кейт в мемуарах
В США признали, что не смогут помочь Украине и ЕС в одном вопросе
Легендарный футболист умер в первый день ЧМ-2026
Путин объяснил, чем в День России гордятся граждане
Американист сделал неутешительный прогноз об отношениях США и Европы
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.