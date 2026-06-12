Названы пункты, которые не войдут в соглашение Ирана с США

Названы пункты, которые не войдут в соглашение Ирана с США Mehr: ракетная программа Ирана не будет включена в соглашение с США

Ракетная программа Ирана не будет включена в соглашение с США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на проект документа. Кроме того, текст не будет содержать положение о поддержке Тегераном своих союзников.

Дискуссия о ракетной программе Ирана и поддержке групп сопротивления выведена из повестки дня, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что итоговый меморандум о мирном урегулировании между Тегераном и Вашингтоном состоит из 14 отдельных положений. Главные из них — полная отмена морской блокады Ирана в 30-дневный срок, а также отвод всех военных контингентов США от иранских рубежей.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что обмен сообщениями между США и Ираном осуществляется по сложной многоступенчатой схеме с участием курьеров. Такой формат взаимодействия используется в том числе для сохранения в тайне местонахождения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что итоговые пункты соглашения с Ираном одобрены. По словам главы Белого дома, их согласовали все участвующие стороны «как в концептуальном, так и в детальном плане».