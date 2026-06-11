«Сделка одобрена»: Трамп заявил о прорыве по Ирану

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social утверждает, что итоговые пункты соглашения с Ираном одобрены. По словам главы Белого дома, пункты согласовали все участвующие стороны, «как в концептуальном, так и в детальном плане».

Итоговые положения в общих чертах и в деталях были согласованы всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с высокопоставленными представителями Тегерана. Американский лидер заявил, что представители руководства страны сами связались с ним.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер сообщил, что Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.