В США пригрозили Ирану «всеми возможностями вооруженных сил»

Президент США Дональд Трамп готов использовать весь потенциал американских вооруженных сил, если Иран не согласится заключить сделку, заявил Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, Белый дом готов перейти от угроз к действиям в том случае, если соглашение не будет заключено в приемлемые сроки.

Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда он использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку, — сказал Уитакер.

Ранее Трамп сообщил, что американские военные уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного в период действия режима прекращения огня. До этого Вооруженные силы США в ходе атаки на Иран нанесли удары по 20 целям. Источник не привел подробностей, но подчеркнул, что военные готовы ответить, если Иран решится контратаковать.

До этого Трамп заявил, что военно-морского флота и военно-воздушных сил Исламской Республики больше нет. Американский лидер также назвал Иран «задирой Ближнего Востока».