«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует Дональд Трамп: армия Ирана была уничтожена США

Вооруженных сила Ирана больше не существует, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, в армии полный и абсолютный бардак.

Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют — Иран потерпел полное поражение. Иран только говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока мертв!, — написал он.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Окончательный исход переговоров пока остается открытым, но, по словам политика, проходят очень хорошо.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи.